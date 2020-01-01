شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد مباشر ل طارق عفاش ,وسلاح جديد فتاك لمحاربة الحوثي, ودعوه هامه لهذه الشريحة المهمه في المجتمع اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 07:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

دعا العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات المقاومة الوطنية رجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين للاستثمار في المناطق المحررة.

وقال العميد طارق صالح في كلمة له أثناء وضع حجر الأساس لمدينة (2 ديسمبر) السكنية أن المناطق المحررة وخصوصا الساحل الغربي بحاجة لرؤوس المال لاستثمارها وانعاش الحياة فيها.

ووجه دعوة لرجال الأعمال اليمنيين للاستثمار في الساحل الغربي والمناطق المحررة بدلا من استثمار اموالهم في تركيا ومصر وغيرها من البلدان.

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وأكد طارق صالح أن المدينة السكنية ستكون مخصصة لأسر الشهداء والجرحى وكذا أفراد قوات حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" الذين شردتهم المليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن اليمن لكل اليمنيين داعيا من نكلت به مليشيا الحوثي للخروج من مناطق سيطرتها والتوجه الى المناطق المحررة.

وتمنى طارق صالح في ختام كلمته أن يعود اليمنيين المشردين الى مدنهم وانهاء الانقلاب الحوثي الكهنوتي.

كما وجه شكره لدولة الامارات على تكفلها بدعم مشروع المدينة السكنية وعلى وجه الخصوص الشيخ محمد بن زايد لدعمه الكبير.