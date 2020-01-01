شكرا لمتابعة خبر عن اول اعلان للتحالف : بشان الاسرى السعوديين الذين افرج عنهم الحوثي اليوم وكيف تم اطلاق سراحهم؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أبرز الأسماء المرشحة لمنصب محافظ مدينة عدن المتحدث باسم قوات طارق صالح يهاجم قائد محور تعز السابق .. ويصفه بالقزم .. وقال احكموا البعرارة شاهد بالصور : الأسرى السعوديين الذي سلمهم الحوثي اليوم العاصمة صنعاء : تستعد اليوم لإرباك الحوثي في أهم قراراته المصيرية

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