شكرا لمتابعة خبر عن العاصمة صنعاء : تستعد اليوم لإرباك الحوثي في أهم قراراته المصيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أبرز الأسماء المرشحة لمنصب محافظ مدينة عدن اول اعلان للتحالف : بشان الاسرى السعوديين الذين افرج عنهم الحوثي اليوم وكيف تم اطلاق سراحهم؟ المتحدث باسم قوات طارق صالح يهاجم قائد محور تعز السابق .. ويصفه بالقزم .. وقال احكموا البعرارة شاهد بالصور : الأسرى السعوديين الذي سلمهم الحوثي اليوم

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