شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو...الفنان اليمني صلاح الاخفش يثلج صدور اليمنيين ويصعق تركي آل الشيخ ويتحداه ان يمنعه من الغناء في السعودية ويعلن للجميع هذا القرار الخطير ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...الفنان اليمني صلاح الاخفش يثلج صدور اليمنيين ويصعق تركي آل الشيخ ويتحداه ان يمنعه من الغناء في السعودية ويعلن للجميع هذا القرار الخطير ( صورة )

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