مسلحون حوثيون يحتلون مقر اتحاد الكتاب والأدباء بمحافظة ذمار

سطى مسلحون حوثيون، على مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة ذمار، جنوب صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين حوثيين، سطوا بقوة السلاح، الثلاثاء، على مبنى اتحاد أدباء وكتاب ذمار، وتمركزوا بداخله.



وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين احتلوا المبنى بهدف السيطرة عليه، حيث وسبق أن تم محاولة السطو عليه من قبل ذات المسلحين في العام 2018م.



ودعا أدباء وكُتاب المحافظة، إلى الاحتشاد اليوم الأربعاء أمام المبنى للاحتجاج والمطالبة بإخراج المسلحين وتسليم المبنى لقيادة الاتحاد.





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