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إقتصادي يمني يشيد بقرار إعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

إقتصادي يمني يشيد بقرار إعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال

متابعات_الخليج 365

أشاد الإقتصادي اليمني، فاروق الكمالي بقرار الحكومة، الذي قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

 

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وقال الكمالي في تغريدة له بتويتر، "قرار مهم لإخراج اليمن من القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر مالياً وتنفيذ الالتزامات المطلوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" .. مشيراً إلى أن المتوقع نقل وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي من صنعاء إلى عدن .

 

وأضاف "ومن شأن ذلك الحد من مخاطر الامتثال ورفع القيود عن التعاملات المالية اليمنية" .

 

وأصدر رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة احمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين  المحضار نائبا له، اضافة الى ممثلين عن الوزارات والمصالح  الحكومية ذات العلاقة، وجمعية البنوك واتحاد الغرف التجارية الصناعية.

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