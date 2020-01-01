إختتام البرنامج التدريبي الثاني "مهنتي بين  يدي- لنازحات الحديدة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 اختتم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم ، البرنامج التدريبي الثاني "مهنتي بين يدي" الذي نفذته مؤسسة تهامة للتنمية بتمويل من مؤسسة صلة لتلنمية لنازحات الحديدة بعدن.

وهدف البرنامج التدريبي على مدى خمسة أشهر إكساب 20 متدربة من الأسر النازحة بمحافظة الحديدة ،مهارات حول فن الخياطة والتفصيل والتطريز والكوافير . Advertisements وفي الاختتام ، اشار مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة عادل المكرشب ومدير مؤسسة تهامة للتنمية عبيد الأسلمي في كلمتهما ، إلى أهمية دعم برامج تمكين المرأة في مختلف الجوانب خاصة النساء النازحات بما ينعكس إيجابا في مساعدتهن وتحسين مستوهن المعيشي والاقتصادي في مناطق النزوح. وتخلل الحفل فقرات غنائية وإنشادية وعرض فلم يوثَّق أعمال البرنامج التدريبي للمشاركات وتم تكريم المشاركات بالبرنامج بالشهادات التقديرية.

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