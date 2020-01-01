تنفيذي تعز يعقد اجتماعاً لتقييم الاداء الاداري والمالي والخطط المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة تعز، اليوم الاربعاء، اجتماعا له برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان لتقييم الاداء الاداري والمالي للعام الماضي 2019م والخطط المستقبلية للعام الجديد 2020م.



و في بداية الاجتماع الذي عقد بحضور وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ،أكد المحافظ نبيل شمسان، أن تقييم وتيرة العمل يعتمد على حجم الانجاز ومؤشرات الانجاز تبدو متدنية لأن المواطن لابد أن يلمس الخدمات في جوانب الامن والنظافة والصحة والتعليم والطرق وبالتالي فإن مؤشرات الاداء الخدمي لايرقى الى المستوى المطلوب وعليه يجب بذل جهود استثنائية للتغلب على مخرجات الحرب ومعاناتها الكبيرة.

وقال المحافظ"هناك قصور وتلاعب في الجوانب الايرادية والمالية بعيدا عن القانون أو اعتماد مخطط استخدام والاستفادة من الموارد الشحيحة في مدينة لاتزال تشهد حربا مفتوحة وبالتالي لابد من الاستفادة من الامكانيات المتاحة في مكانها الصحيح و تنفيذ الاولويات التي تخدم المواطن وفي مقدمتها الامن وتثبيت الاستقرار وتطبيع الحياة العامة والقضاء على الاختلالات التي تشكل هدرا للموارد بطرق مخالفة للقانون".

واشار الى ان مهمة الجيش الوطني تتمثل باستكمال معركة التحرير كاولوية قصوى للخروج من الوضع الرهن الذي تعانيه المحافظة ويشكل أعاقة للجوانب الخدمية والانسانية.

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وشدد شمسان ،على العمل وفق خطط تشرف عليها أجهزة الرقابة والمحاسبة ولا مجال للعشوائية والارتجال التي لاتؤدي الى فائدة او منجز يذكر وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية والتضحية والمعاناة التي تتكبدها تعز في سبيل الانتقال للدولة المدنية الاتحادية .

وقال"نريد أن نكون قريبين من احتياجات المواطن ونخفف معاناته وذلك لا يأتي الا بالجد والوقوف على مكامن القصور ووضع الخطط لتلافى الاختلالات وترشيد الانفاق والشفافية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ومحاسبة المقصرين والفاسدين والرفع بهم الى النيابة العامة ،لأن أبناء المحافظة لم يضحوا ويتكبدوا هذه المعاناة لاكثر من 5 أعوام من أجل استبدال الفاسدين والعابثين بحياة الناس وممتلكاتهم العامة والخاصة".

واضاف" إن التلاعب والممارسات الخاطئة لن تستمر ونحن على بوابة عام جديد ،حيث سيتم تشكيل فريق لتقييم أداء المكاتب التنفيذية والنتائج التي تمخضت عنها ومراجعة كل التقارير بدقة من قبل أجهزة الرقابة والمحاسبة والمكاتب المختصة في الجوانب المالية والادارية مؤكدا ان ذلك يتزامن مع تفعيل الجانب الاعلامي بما يخدم احتياجات المحافظة من توحيد الصف والابتعاد عن المناكفات وتوجيه وترشيد الخطاب الاعلامي لخدمة احتياجات أبناء المحافظة بدلا من خلق مناخات للعداء والفعل ورد الفعل"..مشيدا بذات السياق باتفاقات الاحزاب وتكريس جهودها لخدمة المحافظة قائلا : لن يقف معنا أحد إذا خذلنا أنفسنا وعملنا على استغلال الظروف الاستثنائية لخدمة المصالح الخاصة دون تقدير للاهداف التي قاوم أبناء هذه المحافظة الباسلة من أجلها والمتمثلة بالمدنية والديمقراطية والثقافة والعدالة والدولة الاتحادية .

كما شهد الاجتماع كلمات لوكلاء المخافظة حول الانجازات للعام الماضي 2019م و استعراض تقارير لمكتب المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.