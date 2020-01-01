شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دويد: استكملوا تحرير تعز ونحن جنودكم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات هاجم المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، صادق دويد، قيادات الإخوان في تعز.

Advertisements وكتب دويد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير: "يدور الأقزام حول المشاريع الصغيرة". وتابع، دويد: "خيراً لكم من اللهث وراء الساحل الغربي، احكموا شارع جمال والبعرارة واستكملوا تحرير تعز ونحن جنودكم". وأضاف دويد، مخاطبًا المسيئين للقوات المشتركة في الساحل الغربي بالقول "خيراً لكم من اللهث وراء الساحل الغربي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دويد: استكملوا تحرير تعز ونحن جنودكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.