هادي ونائبه يهنئان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان بذكرى الاستقلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

بعث رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية تهنئة الى رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال.



واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الاخوية لجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعب الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة.. مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.. متطلعاً الى مزيداً من تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اصدق التهاني واطيب التبريكات له بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة الفريق أول محمد حمدان دقلو ،وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال السودان الشقيق.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن بالغ الامتنان والتقدير للقيادة السودانية التي كانت ولا زالت إلى جوار الشعب اليمني الصابر في محنته التي تعرض لها بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.. مشيراً الى ان الجيش السوداني سطر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بطولات خالدة ستظل في ذاكرة كل اليمنيين وشاهداً على مستوى علاقتنا المتينة وأخوتنا الدائمة.

وجدد نائب الرئيس التهاني للفريق أول محمد حمدان دقلو وللشعب السوداني وأبناء قواته المسلحة والأمن وأسر الشهداء الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن القضية اليمنية قضية العروبة والمصير المشترك.. متمنياً لجمهورية السودان فاتحة عهد جديد مليء بالأمن والاستقرار والنماء.