شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم عمره عشرات السنيين يعدم 4 حوثيين...لن تصدق كيف كان مصير الشخص الذي قام بقتله بالرصاص.."شاهد الصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر محليه بمحافظة الضالع جنوب اليمن عن قتل ثعبان ضخم لديه قرون عمره عشرات السنيين في منطقة الجب . وقالت المصادر أن الثعبان هاجم أربعة حوثيين وأعدمهم بلدغهم والإلتفات عليهم وتفتتيت عظامهم . جديد "الخليج 365" Advertisements واوضحت المصادر أن الثعبان تواجد بالقرب من معسكر الجب الذي تم تحريره من يد الحوثيين وان احد جنود المقاومة الجنوبية صعق عندما رأى الثعبان لديه قرون وحاول إفتراسه إلا ان الجندي أطلق النار عليه بكثافة وقتل الثعبان. وبحسب المصادر ان الجندي أصيب بالجنون عقب قتل الثعبان مباشرة وأصيب بالهذيان وأصيب أبناء المنطقة بالذهول.. وذكرت المصادر أن الثعبان يحمل لون الأرض هناك ولاتفرق بين لونه ولون الأرض.

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