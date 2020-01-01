الصليب الأحمر يعلن تسهيل إعادة 6 محتجزين سعوديين في اليمن إلى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - صنعاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، بأنها قامت بتسهيل إعادة 6 محتجزين من اليمن إلى المملكة العربية السعودية بناء على اتفاق بين السلطات السعودية وميليشيات الحوثي .



وأوضحت اللجنة بأنه قبل الشروع في هذه العملية، تحققت من رغبة المحتجزين في العودة إلى بلادهم، وذلك من خلال المقابلات التي أجرتها معهم في مكتبها.

وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها قدمت طائرة تابعه لها، لإعادة المحتجزين إلى وطنهم.

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وترى اللجنة الدولية هذا الإفراج بمثابة خطوة إيجابية.. وتأمل أن يكون سبباً في الإفراج عن المزيد من المحتجزين من جراء النزاع وإعادتهم إلى أوطانهم.

وقالت نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة فريا رادي، "يسعدنا أن نرى زخما يحدث مع إطلاق سراح المحتجزين الذي يحصل من كلا الجانبين. اليوم هو مهم إذ يتم لم شمل ست عائلات إنها لحظة مميزة عندما يحدث هذا ويشرفنا أن نكون جزءًا منه".

ولفتت اللجنة الدولية إلى أنه قبل عملية الإفراج، حضر عامل طبي تابع لها لتقييم الحالة الصحية للمحتجزين، والاستجابة لأي احتياجات طبية لهم.. مشيرة إلى أن طبيب معالج آخر أكد قدرتهم على السفر.

الجدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تعمل كوسيط محايد ولم تشارك في أي مفاوضات سابقة لعملية الإفراج.