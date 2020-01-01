بالفيديو.. عفاش يضع حجر الأساس لمدينة الثاني من ديسمبر السكنية في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - الساحل الغربي

وضع قائد المقاومة الوطنية - الحراس الجمهوري - العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عفاش، ومعه مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، حجر الأساس لمدينة الثاني من ديسمبر السكنية الأنموذجية الخاصة بمنتسبي المقاومة الوطنية والتي سيتم تشييدها في منطقة يختل مديرية المخا بمحافظة تعز .



وخلال الزيارة لموقع المدينة السكنية، والتي حضرها عدد من قيادات المقاومة الوطنية، اطلع عفاش، على المسوحات والتجهيزات الخاصة ببدء أعمال البناء والتشييد.

هذا وألقى العميد طارق محمد عبدالله صالح كلمة عند وضع حجر الأساس لمدينة 2 ديسمبر السكنية قال فيها:

“ ونحن نستقبل العام الجديد 2020 ندشن هذا المشروع السكني لأسر النازحين من بطش الكهنوت في المناطق الخاضعة لسيطرته ولمقاتلي المقاومة الوطنية وأسرهم الذين شردهم الكهنوت من منازلهم ودمر بيوتهم.. مثلما حققنا انتصارات على الأرض في الحرب نحن الآن نعمل على تنمية المنطقة التي حررتها دماء الشهداء ولولا فضل دماء الشهداء لما كنا موجودين اليوم هنا ننعم بالاستقرار في هذه المناطق.

ندعو الحكومة للقيام بواجباتها في تنمية المنطقة كذلك القطاع الخاص من مختلف رجال الأعمال.. المناطق المحررة بحاجة إلى رؤوس الأموال اليمنية المغتربة أن تأتي إلى هنا لتستثمر في المباني.. في الطرقات.. في الجامعات.. في المدارس.. في الكهرباء في كل مجالات الاستثمار.

نحن نبني هنا لأبطالنا ولأبنائنا الذين نزحوا بدلا من أن نشتري شقق في تركيا أو في القاهرة نستطيع أن نبني هنا في بلدنا.. بلدنا أحق بأموالنا وفلوسنا بأن تستثمر هنا.

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لا ننسى أن نشكر قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين ساندوا اليمن في أحلك الظروف لكي يظل اليمن عربيا.. لا يختطف من قبل بلاد فارس، فاليمن أصل العرب وستظل أصل العرب بدعم الأشقاء وبرجالها وأبطالها في كل الجبهات.

نتمنى أن يعود كل اليمنيين إلى بيوتهم.. إلى قراهم.. إلى مدنهم دون أن يخافوا غير الله.

اليمني الذي عاش حراً وتربى على الديمقراطية والحرية خلال العقود الماضية من الزمن وخاض أكثر من دورة انتخابية أصبح اليوم داخل صنعاء لا يستطيع أن يتحدث أو ينتقد داخل مقيل أو في جلسة مع رفاقه خوفاً من بطش هذه العصابة الكهنوتية.

لذلك نحن نرحب بمن يريد الحرية والعيش بكرامة فهذه أرضنا أن يأتي إلى هنا المخا والساحل الغربي يضم كل اليمنيين من المهرة حتى صعدة، ليس محصوراً على منطقة معينة.. اليمن لكل اليمنيين هذا هو شعارنا ونقول تحيا الجمهورية اليمنية شعارنا على الدوام.

نكرر الشكر للإخوة الأشقاء على دعمهم ولدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالشيخ محمد بن زايد الذي كان له الدعم الكبير لإنشاء هذه المدينة.

الجدير ذكره أن المدينة السكنية التي تم وضع حجر الأساس لها وتسليمها للشركة المنفذة تتكون من 600 وحدة سكنية، كما تحوي سوقا تجارية ومسجدا ومستوصفا ومجمعا تعليميا وملاعب وحديقة عامة وغيرها من الخدمات.”