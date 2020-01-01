شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع ديوان همس الذكريات للشاعر عمر سلمان بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، اليوم، صباحية ثقافية لإشهار وتوقيع ديوان (همس الذكريات) الذي يضم 75 قصيدة للشاعر عمر سالم سلمان (باسكو).

Advertisements وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بدور صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت لتكفله بطباعة ديوان همس الذكريات.. معتبرا ان المشروع يستهدف الحفاظ على ابداعات الشعراء وتوثيق مكانتهم في الادب والشعر. فيما أوضح مدير مكتب الثقافة بالوادي والصحراء احمد بن دويس، بأن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الهوية الوطنية من خلال نقل تلك الدواوين إلى جميع الأجيال المتعاقبة للحفاظ على كافة أشكال الفنون اليمنية الأصيلة التي تعبر عن هوية الإنسان.

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