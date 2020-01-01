شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن عودة ستة أسرى سعوديين من اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات خاصة أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، وصول ستة أسرى سعوديين إلى عاصمة المملكة الرياض.

وذكرت قناة "الاخبارية" السعودية في خبر عاجل على حسابه في "تويتر" أن التحالف أكد عودة 6 أسرى سعوديين إلى العاصمة الرياض. Advertisements وأشاد التحالف العربي بجهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عودة الأسرى السعوديين. وأعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم، تسليمها من طرف واحد ستة أسرى سعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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