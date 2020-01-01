شاهد : خطر جديد يهدد المواطنين في العاصمة الموقتة عدن .. والسلطات تحذر (صورة وتفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - المجلس لانتقالي يهدد بالانقلاب على اتفاق الرياض .. ويؤكدالحل بفك ارتباط سلس وإعلان فشل الوحدة وزير في الشرعية : يكاشف الجميع هؤلاء هم من اغتالوا ابو اليمامة ومقترح للسعودية لتنفيذ أهم بنود اتفاق الرياض في ظرف يومين تعرف على الأغنية التي بسببها منع الفنان اليمني صلاح الاخفش من الغناء والظهور في السعودية بعد عام من الغيب.. محافظ تعز يصل ويزف عدد من البشارات وقائد المحور يكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ في الساحل

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