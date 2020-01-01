عاجل : في اعلان تاريخي...دولة خليجية تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل تشغيلها اول مفاعل نووي "بيان+صور""

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عدن - ياسمين التهامي - عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا. جديد "الخليج 365" Advertisements وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول. وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر. وأبلغت المؤسسة الصحيفة أن الخطوة هي ”بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي“. وكانت ”رويترز“ أوردت في نوفمبر تشرين الثاني أن من المرجح صدور الرخصة خلال الربع الأول من 2020. وفي مايو أيار، قالت شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة إن بدء تشغيل محطة براكة سيكون بين نهاية 2019 وأوائل 2020. وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها، بأربع مفاعلات قدرتها 5600 ميجاوات. تبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) لكن مصاعب في تدريب العدد الكافي من المواطنين لتشغيل المحطة أخرت بدء تشغيل المفاعل الأول عدة مرات.

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