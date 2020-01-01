شاهد.. المغامسي يفاجئ الجميع ويصدر فتوى جديدة.. يجوز للمرأة المسلمة ممارسة ما تشاء بعد وفاة زوجها على الفور حتى وان لم تكتمل عدتها ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج الأبواب المتفرقة إن حكم الشرع في اضطرار المرأة للخروج إلى العمل وهي في شهور عدة وفاة زوجها . وقال المغامسي ، بالنسبة للعمل هذا يختلف أولاً لا تخرج بالليل ، وأما في النهار إذا كان هذا العمل مصدر رزقها وبه قوام أمرها تذهب إليه ، إذا كان في أنظمة هذا العمل أن لا تأخذ أجازة . جديد "الخليج 365" Advertisements وتابع المغامسي ، فإن أجبروها على الحضور أو تٌفصل ، تذهب المرأة دون أن تضع اي زينة مهما كانت لا في الدار ولا خارجها .

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