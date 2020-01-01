شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ليس من التحالف او الشرعية ...الحوثيين يتعرضون لضربة موجعة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements دأ تجار العاصمة صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات الحوثية بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة.

وطالبت نقابة “التجار اليمنيين”، في بيان صحافي، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية وفق ماذكرت العربية نت.

وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت في وقت سابق قراراً بمصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة بمناطق سيطرتها، واستبدالها بالريال الإلكتروني خلال 30 يوما، إلا أن القرار قوبل بالرفض التام من قبل المواطنين وتسبب في معاناة الكثير منهم.

وتفرض الميليشيات الحوثية بصنعاء رسوماً جمركية ومبالغ مالية على التجار في جميع المداخل المؤدية للعاصمة في كل من أرحب والأزرقين وعفار بالبيضاء والمدن المجاورة لها.

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