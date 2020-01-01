اليمن يفرج عن أسرى سعوديين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



سلمت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى اليوم الأربعاء بصنعاء، ستة أسرى من الجنود السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيداً لتسليمهم إلى الطرف السعودي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية عبدالقادر المرتضى في بيان، إنه تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم ستة من الأسرى السعوديين الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإفراج عنهم.

وأضاف ” ننتظر خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا.”

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وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل.

وجرى تسليم الأسرى لممثلي الصليب الأحمر في مطار صنعاء الدولي بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مراد قاسم، على أن تقوم طائرة تابعة للصليب بنقلهم إلى السعودية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لشئون الأسرى وبتوجيهات من القيادتين السياسية والثورية درجت على تقديم المبادرات لحلحلة ملف الأسرى كونه ملف إنساني .