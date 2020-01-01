شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب فيديو فاضح لـ"سما المصري" من داخل احد النوادي الليلية اثناء ممارستها هذا الفعل مع أحدهم .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سما المصري متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد من احد النوادي الليلية.

وظهرت سما المصري، في الفيديو، بملابس ضيقة اظهرت مفاتنها وهي ترقص وتتمايل بينما كان احدهم يردد “يا قمر”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ودا حال الواحد لما يزهق ويجيب آخره من كل الناس”.

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