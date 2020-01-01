شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير جدا..إسرائيل تباغت الجميع وتصدم أمير قطر وتعلن رسميا تصدير هذه المادة الخطيرة والهامة الى المملكة ( شاهد ماذا صدرت اسرائيل للمملكة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..إسرائيل تباغت الجميع وتصدم أمير قطر وتعلن رسميا تصدير هذه المادة الخطيرة والهامة الى المملكة ( شاهد ماذا صدرت اسرائيل للمملكة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير جدا..إسرائيل تباغت الجميع وتصدم أمير قطر وتعلن رسميا تصدير هذه المادة الخطيرة والهامة الى المملكة ( شاهد ماذا صدرت اسرائيل للمملكة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.