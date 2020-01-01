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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الكويت تباغت الجميع وتوجه ضربة موجعة للحوثيين وتثلج صدر الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده بهذا الاعلان العاجل من وزير الدفاع الكويتي

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