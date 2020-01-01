تسيير أول قافلة معتمرين من أبناء المهرة عبر وكالة ملتقى المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

تكفل الصندوق الخيري لفاعلات الخير في المهجر ، بتسيير أول قافلة معتمرين من أبناء المهرة عبر وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة .



وأطلقت هؤلاء النسوة - اللاتي فضلن عدم ذكر أسمائهن - على مشروعهن اسم "الصندوق الخيري لفاعلات الخير في المهجر".

وانطلقت الدفعة الأولى من المعتمرين

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إلى الأراضي المقدسة تحت شعار "حملة الأمل" بعد أن استكمل مكتب ملتقى المهرة كافة الإجراءات القانونية والتجهيزات الخاصة المريحة والمتطورة من مواصلات وخدمات فندقية ذات مواصفات عالية متكاملة تشمل الاقامة في مكة والمدينة.

و عبر المدير التنفيذي لوكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة الاستاذ ناصر علي شملان أبو عدنان عن جزيل شكره وتقديره وامتنانه لفاعلات الخير في المهجر على ثقتهن وأختبارهن وكالة ملتقى المهرة كتأكيد على التميز في الخدمات والمعاملة.

ووعد ابو عدنان بأن يكون الملتقى عند حسن الظن وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين ، مثمناً هذه المبادرة الخيرية واللفتة الإنسانية من فاعلات الخير ، وراجياً من الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهن باعتبارها غير مسبوقة وتدفع للتنافس على فعل الخير.

بدورها عبرت مسؤولة في الصندوق الخيري لفاعلات الخير في المهجر عن ارتياحها للمعاملة الراقية والتسهيلات المقدمة من قبل إدارة وكالة ملتقى المهرة وحرصهم وأمانتهم واهتمامهم لخدمة المعتمرين ، وأبدت استمرارية الصندوق بتسيير قوافل أخرى تباعاً بإذن الله عبر مكتب ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.