شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام المسيلة يدشن الحمله الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة دشن مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي ،اليوم ،الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال دون سن الخامسة لأستكمال جرعات التحصين الروتيني.

وفي التدشين قال مدير مكتب الصحه بالمسيلة الأستاذ طائع باعباد : إن الحملة تستهدف جميع مناطق المديرية (الساحل والوادي) لعدد 2669طفل وبمشاركة 33عمال ومشرفين. Advertisements على صعيد متصل قام الأستاذ فضل الدحيمي بزيارة تفقدية لأقسام المركز الصحي وأطلع جاهزية الأجهزة والمعدات الحديثة للمركز الصحي، شاكرا الجهود اللتي يبذلها مدير ومنتسبي مكتب الصحة والسكان بالمديرية. وأكد الأستاذ فضل الدحيمي بأن عياد الأسنان ستفتح يوم الجمعة القادم وهي أول عيادة أسنان في المديرية ، حضر التدشين الأستاذ سالم أحمد حامد مول الدويلة رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي ، والأستاذ إبراهيم عبود مدير المركز الصحي بالعيص ، والأستاذ صالح سعد عمورة مسؤول التثقيف بالمركز الصحي وعدد من المناوبين بالمركز .

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