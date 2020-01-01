البحسني: 2020 عام التنمية والاستثمار وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، أن ثمة مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية سيشهدها العام الجديد في مختلف المجالات تحت شعار " 2020م عام التنمية والاستثمار ، وعام تعزيز القدرات العسكرية والأمنية في المجال العسكري والأمني " .



وأشار المحافظ في تصريح له اليوم، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد افتتاح ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع حيوية ، كما سيتم الإعلان عن مشاريع استثمارية ستسهم في عملية التنمية وتوفير العمالة للعشرات من الأيادي العاملة.

Advertisements

ورفع المحافظ التهاني لجميع أبناء حضرموت في الداخل والخارج ومنتسبو المؤسستين العسكرية والأمنية بمناسبة العام الجديد، متمنياً للجميع المزيد من النجاح والأمن واليقظة والتطور .

وأشار محافظ حضرموت إلى أن مشاريع العام 2020م دشنت منذ هذا اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع نادي الضباط ، ووضع حجر الأساس لمشروع سفلتة طريق بطول 44 كيلومتر لأول مرة في مديرية الضليعة التي عانت من الحرمان والنسيان، إلى جانب وضع حجر الأساس لبدء العمل في مشروع بناء المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة بحضرموت، وسيتم خلال الأيام القادمة وضع حجر الأساس لبناء فنادق سياحية لمستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحديقة المكلا المتنفس الجديد للمواطنين والتي سيتم انشاؤها على مساحة 42 الف متر مربع، ووضع حجر الأساس لبناء فرع لمعهد القضاء العالي بحضرموت، وفتح معهد أمني عالي، إلى جانب مشروع ضخم في مجال الجيولوجيا سيتم الإعلان عنه في حينه، سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة، ومشاريع حيوية في مجال الأسماك، وتنفيذ مشاريع عاجلة تم اعتمادها من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة وجاءت كنتاج للقاءاته الأخيرة التي عقدها بالرياض مع عدد من الجهات الداعمة.

وأكد المحافظ أن حضرموت قادمة على استثمارات كبيرة خلال هذا العام، وأن السلطة المحلية بالمحافظة عملت على تهيئة الأجواء من أجل استقطاب المستثمرين الجادين وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار وحركة التنمية في حضرموت.