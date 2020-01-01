شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عوض عارف الزوكا يوجة نداء عاجل الى كافة قبائل محافظة شبوة ورسالة هامة الى محافظ المحافظة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عوض عارف الزوكا عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام نداء عاجل لقيادات السلطة المحلية في شبوة وكل قبائل المحافظة على خلفية الاقتتال الدائر في المحافظة.

وفي منشور على صفحته في الفيس بوك قال الزوكا:

جديد "الخليج 365"

Advertisements

الى كل ابناء محافظة شبوة وعلى رأسهم الاخ محافظ المحافظة والإخوة قيادات محافظة شبوه كما هو نداء موجه للاخوه قبائل لقموش وكافة قبائل محافظة شبوه

مع بداية العام الجديد الذي نتمنى ان يكون عام خير ورحمه لابناء شعبنا اليمني العظيم

ان ماحصل اليوم في محافظة شبوه من اقتتال بين الإخوه شي مؤسف ومخزي ان يقتل الأخ أخاه او يخطف الأخ اخاه دون الرجوع للنظام والقانون ودون السعي لإيجاد حلول للمشكلة الحاصله بين الأطراف المتصارعة في محافظة شبوه.

فاني ادعوكم دعاء الأخوة والقبيله للتدخل السريع لإيقاف الاقتتال الحاصل في المحافظة وادعوا العقال والمشايخ لسرعة اخماد الفتنه الحاصله حالياً والتي لاتخدم الا أطراف خارجية ويدفع ابناءنا واخواننا في محافظة شبوه ثمن هذه الفتنه

يكفي شبوه ما مر بها طوال هذه الحرب.

واسال من الله ان يحقن الدماء ويطفئ الفتن

وكل عام وانتم والوطن بالف خير

أخوكم/ عوض عارف الزوكا