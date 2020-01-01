شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع حصار السفارة الامريكية في بغداد...الحوثيون ينشرون صورة توثق لحظة إيقاف موكب السفير الاميركي أثناء مغادرته صنعاء..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت حسابات موالية لـ"ميليشيا الحوثي الانقلابية"، اليوم، صورة تظهر إيقاف موكب السفير الاميركي السابق لدى اليمن جيرالد فايرستاين من قبل عناصر الميليشيا اثناء محاولته مغادرة العاصمة صنعاء عقب اجتياحها في سبتمبر 2014.

وأظهرت الصورة أحد عناصر ميليشيا الحوثي وهو يبتسم إلى الكاميرا وخلفه موكب السفير الاميركي المكون من عدة سيارات مصفحة اثناء مغادرته باتجاه مطار صنعاء الدولي.

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ويأتي نشر النشطاء الموالون لميليشيا الحوثي للصورة بالتزامن مع اعتصام عدد من الميليشيا الشيعية الموالية لإيران أمام مقر السفارة الاميركية في بغداد، على خلفية مقتل عدد من افراد "حزب الله العراقي" بغارات لمقاتلات أميركية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.