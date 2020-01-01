فيديو طريف.. مسنين يقلدون رقص زوجاتهم

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عدن - ياسمين التهامي - أقدم مجموعة من الأشخاص كبار السن، على تقليد طريقة رقص زوجاتهم أثناء تجمعهم في مكان واحد، بطريقة طريفة وساخرة؛ للترفيه.
ووثق مقطع فيديو صوره أحد الحاضرين، المسنين وهم يقلدون طريقة زوجاتهم في الرقص، إذ دخل شخصان منهم في رهان على من يُقلد زوجته بطريقة أفضل.
جديد "الخليج 365"
وحظى مقطع الفيديو بإعجاب المتابعين، متسائلين عن اسم «الشيلة» التي تسابق عليها الشخصين في الرقص وسط التصفيق والتشجيع من قبل الحضور.
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