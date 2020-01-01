شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقاضي زوجها: «أجبر خادمتي على ممارسة الرذيلة في منزلي»..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغت امرأة كويتية عن زوجها؛ بعد اغتصابه لخادمتها في منزلها مستغلا عدم تواجدها.

وذهبت الزوجة برفقة خادمتها إلى الشرطة؛ للإبلاغ عن زوجها، لافتة إلى أن زوجها اغتصب خادمتها رغم استبسالها في مقاومته.

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وأضافت أنه لدى عودتها إلى المنزل هرعت إليها الخادمة باكية، وروت لها ما فعله زوجها في فترة غيابها.

وقال مصدر أمني: «الممثل القانوني لسفارة بلد العاملة حضر إلى المخفر وشهد تسجيل القضية التي أحيلت إلى جهة التحقيق، فيما قام رجال المباحث بضبط المتهم»