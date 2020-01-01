شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة شيطانية.. صاحب مطعم يضيف المخدرات للطعام ليواصل زبائنه التردد عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حيلة غريبة من نوعها ، أقدم صاحب مطعم بالصين على إضافة المخدارت إلى أطباق المكرونة من أجل أن يدمن الزبائن وجباته ويواصلون التردد عليه .

وكشفت الشرطة الصينية الواقعة بالصدفة ، عندما قامت بإختبار دم لشخص تم توقيفه في دورية تفتيش ، وفوجئت بوجود مخدر المورفين بعينة الدم ، لكن الرجل أنكر وأكد أنه لم يتناول سوى طبق مكرونة من أد المطاعم .

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وبالفعل ، قامت الشرطة بحملة تفتيشية على المطعم ، وتم التأكد من وجود مخدرات مضافة للمكرونة ، اعترف صاحب المطعم بذلك من أجل جذب زبائنه وتحقيق المكاسب .

الجدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها ، إذ شهدت الصين حالات مماثلة لأكثر من مطعم على مدار السنوات القليلة الماضية .