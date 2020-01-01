شكرا لقرائتكم خبر عن يمني مارس الرذيلة بالاكراه مع مريضة عمرها 17 عاما وكرر فعلته مرات عديدية بطريقة لا تخطر على بال ابليس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements تابعات تمكن أمن مديرية الحوطة بمحافظة لحج من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 37 عاما ويدعى ص ع م يسكن بقرية الحبيل بمديرية تبن أقدم على الاعتداء جنسيا على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة منغولية تبلغ من العمر 17 عاما تعاني من حالة نفسية وقال على الوكالة مدير إدارة البحث بأمن الحوطة أن المتهم اعترف بفعلته الذي كررها مع الفتاة 3 مرات وكان يهددها بالقتل إذا أخبرت أسرتها او اي شخص آخر ولاتزال التحقيقات جارية في هذه القضية وسيتم إحالة ملف القضية مع المتهم بعد استكمال إجراءات التحقيق

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