شاهد.. لحظة وصول المارينز إلى مقر السفارة الأمريكية في بغداد وطائرات الأباتشي أطلقت قنابل ضوئية لتحذير المحتجين

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت الولايات المتحدة الامريكية، بشكل عاجل، قوات إضافية من مشاة البحرية إلى السفارة الأمريكية في بغداد، بعد احتجاجات شابتها أعمال عنف خارج مجمع السفارة.

كما قال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن عدد أفراد القوة سيكون صغيراً، وإنه سيتم إرسالها من منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول الجنود إلى احدى القواعد العسكرية في بغداد، على متن ثلاث طائرات عسكرية.

وقال الصحفي زيد بنيامين إن ١٠٠ جندي اميركي وصلوا الى السفارة الاميركية في بغداد وهناك ٧٥٠ في طريقهم الى الكويت ومئات اخرين خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق نشر حساب القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يظهر تحليق مروحيات أباتشي أمريكية فوق مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، التي كانت قد تعرَّضت لهجوم من قبل محتجين غاضبين، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

VIDEO: AH-64 Apaches protect @USEmbBaghdad. 🚁“We have taken appropriate force protection actions to ensure the safety of American citizens...and to ensure our right of self-defense. We are sending additional forces to support our personnel at the Embassy.”~@EsperDoD 🇺🇸🇮🇶 pic.twitter.com/amABHBAOcL — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) December 31, 2019

