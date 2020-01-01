شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. فتح مظاريف مشاريع ترميم عدد من المدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 فتحت لجنة المناقصات بمحافظة الجوف برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم مظاريف عطاءات عدد من المشاريع بحضور نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح جمال .

وجرى فتح مظاريف مشروع ترميم مدرسة 22 مايو بمديرية الغيل بتكلفة تقديرية بلغت 10 مليون ريال ومشروع صيانة معمل مدرسة التفوق بتكلفة مليون و200الف ريال بالاضافة لمشروع ترميم مدرسة آل ذوي بتكلفة مليون ريال ومشروع حفر و ردم شبكة المياه بشارع الريان

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