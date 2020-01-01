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مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه، في مواجهات عنيفة شهدتها، اليوم، جبهات غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

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وذكرت مصادر ميدانية، أن هجوماً عنيفاً شنته القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في منطقة "حمام مرخزة"، غربي مديرية قعطبة.

 

وبحسب المصادر، أسفر عن الهجوم سقوط عدد من القتلى، بينهم القيادي الحوثي "خالد الحومي"، وجرح آخرون.

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