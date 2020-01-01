خاص.. تحركات واسعة لمليشيا الإخوان بتعز للسيطرة على المناطق المُحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن استمرار التحركات الواسعة لمليشيا الإخوان بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن مليشيات حزب الإصلاح بدأت تحركات واسعة للسيطرة الكاملة على المناطق المحررة بتعز.

وبحسب المصادر، كشفت قيادة الإخوان في تعز عن نواياها في السيطره على كامل تعزحيث عملت على توزيع كتيبتين من القوات التابعة الذي تم تجميعهم في يفرس مسبقآ تحت مسمى العائدين.

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وتقول المصادر، إن الكتيبه الخامسه تمركزت في منطقة أكمة حبيش التابعة للمسراخ والكتيبة السادسة في المسراخ وقد شرعت بتسليم مرتباتهم.

وقد سبق تحركات لقيادة الإصلاح في مناطق المسراخ تمثلت بزيارات سريه لأحد أعضاءالمكتب التنفيذي لمنطقة الاقروض والمطالي لمرتين وكذلك حشد 301عنصر من المقاتلين السابقين من المناطق القريبه من سوق نجد قسيم وشوهدت أطقم جديدة واشخاص غرباء لم يتم التعرف عليهم يجوبون المنطقه مما يوحي بنوايا المقر الإخواني بعمل عسكري في المسراخ.

وبينت المصادر، أن هناك ارهاصات بنوايا الجماعه السيطره على جبل الراهش الفاصل بين المسراخ والحجريه والهدف تأمين ظهورهم بالسيطره على المسراخ والتوجه لسحق اللواء 35 مدرع.

وتزامن هذا مع قيام المدعو ابو همام بتجنيد شباب في معسكر العروس في القطاع السادس التابع للواء22ميكا التابع لسرحان وقد تم تعيين قاده للكتائب من الظباط الخريجين المقربين من قيادة الجماعه فتم تعيين مصطفى المخلافي قائدآ للكتيبه السادسه التي حدد مكانها المسراخ واكرم السفياني قائدآ للكتيبه الخامسه مع العلم ان عدد إجمالي الكتيبتين، هو 1009 فرد لكل كتيبه بالإضافه 301فرد الذين يعملون بمسمى اللجنه الامنيه وحماية مقرات الكتائب المستحدثه.

يشار إلى أن ان المسراخ تقع في نطاق سيطرة اللواء35مدرع.