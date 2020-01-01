محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" ما يحدث في عدن الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الشحات غريب

كشف رئيس حركة شباب عدن "نزار أنور عبدالكريم" عن ما يحدث في عدن الآن بعد عودة الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض.



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وقال في حواره الخاص لــ "الخليج 365": ما يحدث في عدن اليوم بعد عودة الحكومة و بعد التوقيع على اتفاق الرياض ، هي محاولات من بعض الأطراف في تلك الحكومة لتقويض اتفاق الرياض و الإنقلاب عليه و محاولة فرض واقع آخر جديد من خلال خلق لبؤر توتر جديدة سعيا من تلك الأطراف لإشعال فتيل حرب أخرى جديدة تمكنها من العودة مجددا إلى موقع الإنفراد بسلطة القرار و الحكم بعيدا كل البعد عن الأهداف الرئيسية لمشروع التحالف العربي و المشروع الوطني التي تتستر خلف ردائه ضاربة بكل تلك الأمور عرض الحائط .

وأضاف أن هذا إن لم يتم التعامل معه بحزم من قبل الأطراف الراعية لذلك الاتفاق قد يودي بمصالح الجميع إلى ما لا يحمد عقباه و لن يكون ما تقوم به تلك الأطراف إلا في صالح خدمة المشروع الإيراني و أطماعه في المنطقة و خدمة تلك المليشيات و إطالة أمد بقائها و إستمرار قوتها و توسع نفوذها.