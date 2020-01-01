تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبزر عناوين الأخبار للفترة الصباحية، اليوم الأربعاء 1 يناير 2020:

- يونيسف تطلق حملة توعوية صحية في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/447135 - الحوثية تفرض مقررات طائفية على طلاب الماجستير بكلية الإعلام في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/447132 - موجة تصفيات حوثية بصنعاء آخرها بطرد متفجر فصلت رأس قيادي عن جسده https://www.elyamnelaraby.com/447130 - "العليمي" مستشار الرئيس يتحدث عن حالة الجمود ودور الأحزاب بالمرحلة المقبلة https://www.elyamnelaraby.com/447125 - قتلى من مليشيا الحوثي من أبناء إب في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/447109 - الحوثية تنغص حياة المواطنين في إب بمنع العملة الجديدة وتنهب ملايين الريالات https://www.elyamnelaraby.com/447108 - هكذا علق سفير اليمن لدى المغرب بمناسبة العام الجديد https://www.elyamnelaraby.com/447102 - بالصور.. قائد التحالف "العتيبي" يزور جرحى الاعتداء الحوثي بالضالع في مستشفيات عدن https://www.elyamnelaraby.com/447099 - مواطنون في إب يتهمون الحوثيين والمنظمات المتاجرة بمعاناتهم جراء إنفلونزا الخنازير Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/447094 - حملات أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين والأماكن العامة بعدن https://www.elyamnelaraby.com/447092 - مصادر طبية تؤكد وفاة 48 حالة بـ"انفلونزا الخنازير" بإب منذ انتشار الوباء https://www.elyamnelaraby.com/447089 - الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في جبلة بإب https://www.elyamnelaraby.com/447088 - مليشيا الحوثي تختطف 3 مواطنين في المتون بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/447087 - الإعلان عن وفاة مواطنين اثنين بوباء الحمى الفيروسية في شرعب السلام بتعز https://www.elyamnelaraby.com/447083 - تسيير قافلة غذائية من مأرب لقوات الجيش في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/447081 - إب..ارتفاع وفيات "انفلونزا الخنازير" إلى 10 حالات خلال أسبوعين https://www.elyamnelaraby.com/447080 - بالصور.. محافظ تعز: سنقف مع الجيش والأمن في مواجهة كل التحديات المحيطة https://www.elyamnelaraby.com/447076 - قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد قوات الجيش في جبهة الضيق بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/447075

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