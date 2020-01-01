شكرا لمتابعة خبر عن شاهدوا بالفيديو : إمام سعودي شهير ينتقد احتفالات رأس السنة الميلادية : "ويصف الامر بتقليد وانقياد وتشبه بالغرب"وكثيرون بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض إمام وخطيب مسجد شهير بالعاصمة السعودية الرياض، مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، واصفصا الأمر بـ "التقليد والانقياد".

وانتقد إمام وخطيب مسجد "المحيسن" بالرياض الشيخ عادل الكلباني، المحتفلين برأس السنة الميلادية، قائلًا: "الليلة كثيرون بيقولوا هابي نيو يير سنة سعيدة.. إلى أي حد وصلنا للتقليد والانقياد"، في إشارة منه للتشبه بالغرب.

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وواصل "الكلباني"، خلال مقطع متداول هجومه على المحتفلين برأس السنة الميلادية، قائلًا: "ما الفرق بين اليوم وبكرة، اليوم 2019، وبكرة 2020 ما ندري فيه أحداث جيدة بالسنة الجديدة أم لا، فما سبب التهنئة".

ووجه الكلباني سؤالًا للمحتفلين، قائلًا: "نقص من عمرك سنة كاملة، وأين الدليل والمستند على أن السنة الجاية غير اللي قبلها، ما الذي استفدناه لا شئ لا جديد".

وأثار "الكلباني" جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض بشأن الاحتفال بالكريسماس، وقال مغرد: "قلة الوازع الديني سبب والجهل بأصول الدين وكلام الله ورسوله سبب أقوى.. والتقليد الأعمى والاحتفال كارثة عظمى".

فيما قال مغرد آخر: "لا مانع شرعي من أن أتمنى لك عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والفرح وبعيدًا عن الأحزان.. ولا مانع شرعي من أن يحتفل الناس ببداية العام الميلادي أو الهجري كنوع من التغيير وقتل رتابة الحياة".

وعلى صعيد آخر، اعتبر مغرد ثالث يدعي، فارس آل عيد، أن التقليد الأعمى هو سبب إنجراف أبناء وبنات المسلمين خلف تلك التقاليد التي لا أصل لها لي الإسلام معتبرًا إياها من "البدع".

وقال مغرد يدعى، بدر الرفيق: "بداية السنة، فرصة لمحاسبة النفس، تقييم الموقف، تصفير العداد، تجديد الأمنيات، تعزيز الإيجابية.. أما الاحتفال فهو نقص عقل".