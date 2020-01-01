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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية ، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق رسوم جديدة على المسافرين المقيمين والوافدين.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق رسوم بقيمة 10 ريالات، وذلك مقابل استخدام مرافق المطارات، وتشمل الرسوم المقررة، المسافرين عبر الرحلات الداخلية.

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عاجل وهام للغاية : السعودية تبدأ العام الجديد برسوم جديدة على المسافرين المقيمين والوافدين

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وأشارت أنها ستستخدم عائداتها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، حيث ستخضع للمراجعة الدورية كل ثلاثة سنوات، ابتداءً من تاريخ تطبيقها، في جميع الناقلات الجوية.

ويستثنى من دفع تلك الرسوم، الرضّع وأعضاء طاقم الطائرة المكلّفون بأداء مهامّهم على متن الطائرة، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف، وأعضاء طاقم الطائرة المسجلون بقائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وكان تعميم أصدره مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي، أكد أن جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1/ 1/ 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقًا للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري.

وكان عدد من القرارات المهمة دخلت حيز التنفيذ اليوم في السعودية مع بداية العام الجديد أبرزها السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، وتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، واعتماد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي.