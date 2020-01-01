شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو : بتوجيهات عاجلة من الملك سلمان .. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل لأول مرة في تاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت صباح اليوم الأربعاء، وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مزاولة عملها لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبدأ اليوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مزاولة مهامها بشكل رسمي".

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وهام للغاية : السعودية تبدأ العام الجديد برسوم جديدة على المسافرين المقيمين والوافدين

المفكر عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة .. ويكشف عن حدث خطير سيقع قريبا في الخليج وينشر تفاصيل خطيرة (وهذة تفاصيلها)

Advertisements

ورد للتو : بتوجيهات عاجلة من الملك سلمان .. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل لأول مرة في تاريخ

وتابع: "نطمح أن نكون مثالًا لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة، وأتطلع لسماع أفكاركم لتحقيق ذلك"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف الوزير السعودي: "في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدّد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية ولوزير الطاقة وفريقه ولكل الوزراء والوزارات، على ما لقيناه من دعمٍ خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة".

وأردف وزير الصناعة السعودي: "لأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج ندلب، لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساسًا لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعًا".

وكان الملك سلمان، أصدر أمرًا ملكيًّا في أغسطس/آب الماضي، بإنشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.