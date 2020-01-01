شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الريال اليمني في أول يوم من 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد الريال اليمني حالة استقرار في أول يوم من العام 2020 في صنعاء بينما يستمر في هبوطه أمام الريال اليعودي والدولار في عدن. ينشر إب برس أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 1/1/2020م. جديد اب برس : Advertisements صنعاء:

الريال اليمني مقابل الدولار

شراء 578.5 بيع 581

الريال اليمني مقابل السعودي

شراء 152.5 بيع 153

عدن

الريال اليمني مقابل الدولار

شراء608 بيع 611

الريال اليمني مقابل السعودي

شراء160 بيع 160.5

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