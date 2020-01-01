شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام ورسمي من السلطات السعودية...ممنوع منعا باتا اقدام اليمنيين والسودانيين والمصريين على هذا الفعل وتوجيهات صارمة ضد المخالفين والتنفيذ فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير هام ورسمي من السلطات السعودية...ممنوع منعا باتا اقدام اليمنيين والسودانيين والمصريين على هذا الفعل وتوجيهات صارمة ضد المخالفين والتنفيذ فورا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام ورسمي من السلطات السعودية...ممنوع منعا باتا اقدام اليمنيين والسودانيين والمصريين على هذا الفعل وتوجيهات صارمة ضد المخالفين والتنفيذ فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.