حضرموت: وقفة احتجاجية بالمكلا تنديداً بنهب الأراضي والاستيلاء عليها

نظم، محتجون بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، "شرقي اليمن"، وقفة احتجاجية تنديداً بالعبث بالأراضي، والممتلكات العامة والاستيلاء عليها.
ورفع المحتجون، لافتات تندد بهذا العبث، ومطالبة سلطة المحافظة، بعدم السكوت عن هذه الأفعال، وعدم اعطاء المتنفذين الفرصة الكافية للاستيلاء بشكل أكبر.
وحث المحتجون السلطات القضائية والمحلية، بمحاسبة المتنفذين، الذين بسطوا سيطرتهم على موقع الدواجن بفوة بمدينة المكلا.
ونفذ محتجون في المكلا منتصف نوفمبر الماضي، وقفة احتجاجية مماثلة، تنديدا بسطو متنفذين على أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة.
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