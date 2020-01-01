رئيس حركة شباب عدن يكشف لــ "الخليج 365"  سبب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الشحات غريب

كشف رئيس حركة شباب عدن "نزار أنور عبدالكريم" عن سبب التباطؤ أو التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي.



وقال نزار في حواره الخاص لــ "الخليج 365"، أي متابع جيد لتلك الفترة التي سبقت التوقيع على بنود ذلك الاتفاق سيدرك بأن محاولات عديدة قد قامت بها أطراف سياسية في داخل تلك الحكومة من أجل عرقلة الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدى شهرين تقريبا .

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الأمر نفسه تقريبا يحدث بعد التوقيع و من قبل الأطراف ذاتها في محاولة منها للتنصل من تنفيذ بنود الاتفاق لأنها تعلم جيدا بأن تنفيذ تلك البنود يعني إنهاء حقبة زمنية فرضت تلك القوة فيها سيطرتها و هيمنتها على مفاصل الدولة و تحكمت بقرارتها و سخرت كل ذلك خدمة لمصالحها فقط بعيدا عن المصلحة العامة و تمكنت فيها من تسخير كل مقدرات البلد و ثراوثه و نهبها .

وحول المطلوب فعليا من الحكومة الشرعية حسب الإتفاق، قال نزار: ما هو متعارف عليه حسب تلك البنود التي قرأها الجميع بأن الحكومة الحالية مهمتها الرئيسية تكمن في كونها حكومة لتصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة تكنوقراط و ذلك بعد 30 يوم من موعد التوقيع لكن ما حدث أن الحكومة الحالية لم تقوم بتصريف الأعمال و تيسير الخدمات للمواطنين و لا نقول إنهاء معاناتهم بل التخفيف منها بل على العكس تماما ازدادت الأوضاع سوء بعد عودتها و لا نجد تفسيرا لكل ما يحدث سوى أن هناك محاولات حثيثة من قبل أطراف معينة فيها و هي المسيطرة على قراراتها من أجل الالتفاف على ذلك الاتفاق تحت حجج واهية و بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية ، لا يمكننا الجزم بما إذا كانت هي وحدها من تتحمل كل ما يحدث من تدهور لتلك الأوضاع و تأزيمها لكن بدرجة رئيسية هي من يقع عليها اللوم و تقع عليها المسؤولية الأكبر خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يجب على الجميع فيها بأن يتحلى بروح المسؤولية الوطنية إتجاه قضايا الوطن و المواطن .