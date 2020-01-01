شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيسف تطلق حملة توعوية صحية في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن إطلاق حملة توعوية جديدة في حضرموت، وذلك بالتوازي مع الحملة الوقائية ضد شلل الأطفال.

وقالت المنظمة إن فريق المتطوعين المجتمعين التابع للمنظمة يعمل بشكل متواصل للوصول إلى الملايين من الأشخاص وتثقيفهم حول أهمية لقاحات الأطفال. ونشرت المنظمة، صوراً لجهود فرق المتطوعين المجتمعين في محافظة حضرموت خلال الحملة الوقائية للقاح ضد شلل الأطفال. Advertisements

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