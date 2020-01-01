الحوثية تفرض مقررات طائفية على طلاب الماجستير بكلية الإعلام في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي فرض مقررات طائفية في مختلف الكليات والجامعات ومنها جامعة صنعاء.

Advertisements حيث فرضت مناهج ومقررات طائفية على عدد من الكليات بينها كلية الإعلام. وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، أن المليشيا مقررات جديدة على طلاب الماجستير في كلية الإعلام وعدد من الكليات منها كلية الآداب، أبرزها مادة أطلق عليها (الإعلام الحربي، تاريخ اليمن المعاصر، والصراع العربي الإسرائيلي). ويأتي هذا في إطار خطة المليشيا الحوثية لتدمير التعليم.

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