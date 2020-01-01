شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن 6 قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء ... قرارات جديدة صادمة للوافدين والمقيمين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن هناك عددًا من القرارات واللوائح ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مع بداية العام الجديد.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن 6 قرارات مهمة تم إصدارها خلال عام 2019، سيُبدأ في تنفيذها غداً الأربعاء.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأوضحت أن القرار الأول هو السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة، وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما سيتم اعتماد الهوية الشخصية بدلًا من بطاقة التأمين عند زيارة المستشفيات بالمملكة، حيث أكد مجلس الضمان الصحي على أنه سيتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم .

وستطبق لائحة الزكاة الجديدة على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير/كانون الثاني 2020.

كما سيتم تحديد وتنظيم العمل الليلي، من 11 مساءً إلى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية.

وأخيرًا، سيتم توطين نشاط الأجرة (الخاصة) حيث سيقتصر العمل بدءً من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وفيما يتعلق بالقرار الأخير أكدت وزارة العمل السعودية، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن إلغاء توطين عدد من المهن.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، تأكيدًا بأن الوزارة شددت على أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

وأظهرت إحصائيات جديدة عن حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، وحسب الأرقام الجديدة تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى 8.1 مليون شخص.

وكانت العمالة الوافدة 9.58 مليون وافد في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضات متتالية عن عام 2017 الذي مثلت فيه العمالة 10.42 مليون أجنبي.

وبسبب سياسات التوطين فقد 839200 شخص وظائفهم في السعودية؛ حيث أن سياسات التوطين مدفوعة بحجم البطالة بين مواطني دول الخليج.