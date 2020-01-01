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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم  " "الخليج 365"" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 716. 28 ريالًا 47.86 $

الذهب عيار 22 26.322 ريالًا 43.87$

الذهب عيار 21 25.128 ريالات 41.88 $

الذهب عيار 18 21.534 ريالاً 35.89$

أوقية الذهب 892.800 ريالًا 1.488 $

كيلو الذهب 28.715.4 ريالًا 47.859 $

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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