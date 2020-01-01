شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي يقدم " "الخليج 365"" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
جديد "الخليج 365"
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 716. 28 ريالًا 47.86 $
الذهب عيار 22 26.322 ريالًا 43.87$
الذهب عيار 21 25.128 ريالات 41.88 $
الذهب عيار 18 21.534 ريالاً 35.89$
أوقية الذهب 892.800 ريالًا 1.488 $
كيلو الذهب 28.715.4 ريالًا 47.859 $
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