هكذا علق سفير اليمن لدى المغرب بمناسبة العام الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الرباط - الخليج 365

علق سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الاصبحي، بكلمات مؤثرة بمناسبة بداية العام الجديد.



وكتب الاصبحي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد أن نشر صورة قائلا "هذه اول اشراقة في العام الجديد".

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وأضاف "نحن من يجعل طريق حياتنا امنا مليئا بالحب والامل، وليس الأيام من يفعل ذلك

.. نحن من يغير ..ومن يصنع هذا الطريق إلى المستقبل الذي نريد مهما كانت وعورته وتحدياته".

ومضى "نحن الآن في هذه اللحظة وهذه الإشراقة الاولى من يقلب اول الصفحات ويكتب فيها الأحرف التي يريد".

واختتم "فلتكن احرفنا القادمة، لأجل وطن أجمل، وعالم لإنسان لا يدمر إنسانيته بيديه،

كل عام وانتم أجمل".